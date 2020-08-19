شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام من البنوك السعودية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد اب برس
اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير التابعة لـ”البنوك السعودية”، من التعامل مع شركات الفوركس غير المُرخصة. وأكدت اللجنة أن شركات الفوركس غير المُرخصة تقتنص ضحاياها عبر العديد من مواقع التواصل الإجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير هام من البنوك السعودية ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.