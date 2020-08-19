شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام من البنوك السعودية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير التابعة لـ”البنوك السعودية”، من التعامل مع شركات الفوركس غير المُرخصة. وأكدت اللجنة أن شركات الفوركس غير المُرخصة تقتنص ضحاياها عبر العديد من مواقع التواصل الإجتماعي.

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