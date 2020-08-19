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تحذير هام من البنوك السعودية !

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عدن - ياسمين التهامي -  

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جديد اب برس

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 اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير التابعة لـ”البنوك السعودية”، من التعامل مع شركات الفوركس غير المُرخصة. وأكدت اللجنة أن شركات الفوركس غير المُرخصة تقتنص ضحاياها عبر العديد من مواقع التواصل الإجتماعي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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