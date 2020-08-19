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عدن - ياسمين التهامي - في غضون دقيقة فقط.. شاهد كيف ‏سُرقت سيارة من يمني مقيم في الرياض..(فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مغترب يمني مقيم بالسعودية الى سرقة سيارة يستخدمها في عمله باحدى الشركات في الرياض. وقال المغترب اليمني لـ"المشهد اليمني" ان السيارة تخص الشركة التي يعمل فيها , سرقت منه اثناء استخدامه لها عندما اوقفها في وضع التشغيل بجوار احدى المحلات . ويظهر في الفيديو المسجل من كاميرا المحل كيف استغل السارق كون السيارة في وضع التشغيل ليقوم بسرقتها بسرعة وفي وضح النهار.

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