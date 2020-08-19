شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ البلاط ’’عادل الكلباني‘‘ يعود لإثارة الجدل وهذا ما قاله عن “نكاح الزوجات” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شيخ البلاط ’’عادل الكلباني‘‘ يعود لإثارة الجدل وهذا ما قاله عن “نكاح الزوجات”

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

الداعية السعودي المحسوب على نظام ابن سلمان عادل الكلباني، لإثارة الجدل من جديد عبر تغريداته الغريبة التي باتت تقابل بنقد كبير من قبل مواطنيه. هذه المرة خرج “الكلباني” الذي يصمت عن اعتقال العلماء والمشايخ والمعارضين للنظام، ليتحدث عن “النكاح في الجنة” ما عرضه لهجوم كبير لتجاهله قضايا المجتمع الهامة وتركيزه على التوافه. وقال الكلباني في التغريدة : “إن أزواج أهل الجنة ليغنِين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قطُ.. الحديث”، وأضاف أن هناك في الجنة “لا عمل، لا شقاء، لا جوع، لا عري، لا ظمأ، لا خوف، لا هم، ولا شمس ولا زمهرير . يا الله، إنا نسألك الجنة”. ليرد على الكلباني أحد المتابعين: “يقال إن كل محرم في الدنيا حلال في الآخرة.. مقولتك هذه تثبت حرمة الغناء .. ولا وش رايك”. ليعاود الكلباني الرد عليه: “نكاح الزوجات حلال في الدنيا.. وش رايك؟”، مضيفا: “أنتم اختصرتم كل مشكلات الأمة في الغناء.. التغريدة في الجنة حشرتم الغناء حشرا كأنها قضية المسجد الأقصى”. وسبق أن أثار الكلباني قبل أشهر جدلا واسعا على مواقع التواصل بإفتائه جواز الغناء وزعمه أن الرسول كان يستقبل المغنيات ويستمع لهن , ويكتب لهن الكلمات وغيرها . وذكر الكلباني حديث يتحدث بأن عائشة رضي الله عنها سألها النبي هل تعرفين هذه الفتاة قالت نعم فقالت لها ناديها لي فجأت لها فاعطى لها كلمات اغنية وغنتها لها. وأضاف بأن النبي صل الله عليه وسلم كان موجوداً في عهد الغنى تحت حديث “والجاريتين اللتان كانت تغنيان”. ووصف الكلباني المغنية التي كان يستقبلها النبي صل الله عليه وسلم هي نفسها التي تُسمي فنانة اليوم، وأشار إلى أن هناك معازف ومزهر والعود وكان النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذا العهد . ويأتي ذلك في تبرير جديد منه لما يحدث في السعودية من استقبال للمغنيين والمغنيات، والمشاهد الفاضحة التي يتم مشاهدتها في السعودية على مدار السنوات الأخيرة في عهد ولي العهد محمد بن سلمان .