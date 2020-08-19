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عدن - ياسمين التهامي - طائرة مسيرة كادت تقتل الرئيس الأمريكي ‘‘ترامب’’ لكنه نجا في اللحظات الأخيرة (تفاصيل)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تصطدم بما يبدو أنها طائرة صغيرة بدون طيار عند اقترابها من مطار بالقرب من واشنطن، ليلة الأحد، وفقًا لعدد من الأشخاص على متن طائرة الرئاسة. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن المصادر قولها، إن الجهاز الملون بالأصفر والأسود ويشبه الصليب، ظهر على الجانب الأيمن من الطائرة الرئاسية وشاهده العديد من ركابها، وكان ذلك قبل هبوطها بوقت قصير في تمام الساعة 05:54 مساءً بالتوقيت المحلي. أحالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، الأسئلة حول الحادث إلى الخدمة السرية، التي لم تستجب لطلبات الوسائل الإعلامية بتأكيد تفاصيل الواقعة.آ كما أحالت إدارة الطيران الفيدرالية طلبات الأسئلة المتعلقة بالموضوع إلى القوات الجوية الأمريكية. المصدر: سبوتنيك

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