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عدن - ياسمين التهامي - صحيفة تفجر مفاجأة وتكشف عن حرب مقبلة بين أمريكا وإيران.. وتحدد موعدها: “السكاكين مسنونة”

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements صحيفة “إل بيريودوكو” الإسبانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى إلى حرب ضد إيران على أمل الاحتفاظ بمنصبه لولاية ثانية بدعم من إسرائيل. وأضافت الصحيفة في مقال لها: “قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية وتراجع كبير لشعبيته يسعى ترامب إلى حرب ليظهر نفسه منقذا للشعب الأمريكي ويضمن لنفسه أربع سنوات أخرى في السلطة بالبيت الأبيض”. العمليات التخريبية وأشارت إلى أن سلسلة العمليات التخريبية التي تعرضت لها إيران في الشهرين الماضيين، وآخرها اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، تشير إلى أن ترامب يستهدف بسياسته إيران وأن “السكاكين مسنونة” ضد طهران. وأوضحت الصحيفة أنه في الصراع المفترض مع إيران سيعتمد ترامب على “مساعدة لا تقدر بثمن” من صديقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بيامين نتنياهو، الذي أصبح أيضا عرضة للانتقادات في بلاده على خلفية فضائح فساد تلاحقه وسوء إدارته للأزمة الناجمة عن جائحة كورونا. الرد الإيراني وأضافت: شجع الرد الإيراني المحدود على الغارة الأمريكية التي قتل بها قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في يناير الماضي ترامب ونتنياهو، على مزيد من الخطوات المعادية لإيران. وتابعت: واشنطن وتل أبيب متورطتان في انفجار خزان الغاز في قاعدة “بارشين” العسكرية في يونيو ومنشأة نطنز النووية في يوليو، مشيرة إلى أن “شبحي ترامب ونتنياهو يخيمان على الحدثين”

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