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عدن - ياسمين التهامي - أقوى رد تركي على تصريح المرشح الأمريكي "بايدن" وتهديده بإسقاط أردوغان !

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جديد اب برس

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ت تركيا على لسان الناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، على تصريحات المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، ضد اردوغان ووصفه له بأنه "مستبد" معتبرة أنها تدخل في الشأن التركي وضرب من ”الجهل والنفاق“، على حد تعبيره. وقال قالن في تغريدة له عبر ”تويتر“ بهذا الشأن: ”إن تحليل جو بايدن ينمّ عن الجهل المطلق والغطرسة والنفاق، مشدداً على أن ”أيام إعطاء التعليمات لتركيا ولّت، ولكن لا تزالون تعتقدون أنه يمكنكم المحاولة، إذن تفضلوا ولكنكم ستدفعون الثمن“. وكان بايدن، وجّه انتقادات لاذعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفه بأنه ”مستبد“، معتبراً أن من الضروري دعم المعارضة التركية لإزاحة أردوغان عن المشهد السياسي. وكان بايدن يتحدث خلال مقابلة مع برنامج ”The Weekly“ التلفزيوني الاستقصائي عبر قناة ”FX“ الأمريكية، حول رؤيته للعلاقات الأمريكية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلاً إنه سيشجع المعارضة التركية على هزيمة رجل تركيا القوي، حسب وصفه، في الانتخابات إذا أصبح رئيساً. من جهته، قال عمر جليك المتحدث باسم حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم، في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“، رداً على بايدن: ”نحن نؤمن بقوة صناديق الاقتراع ونعرف جيدا كيفية الرد على الانقلابات، وآخرها ردنا في انقلاب 15 تموز“. وأضاف جليك: ”بايدن استخدم كلمة انتخابات رغم أنه كان يقصد الإنقلاب، لا أحد يمكن له التدخل في صندوق الاقتراع، لا أحد يستطيع تدمير ديمقراطيتنا“. بدوره، وصف فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تصريحات بايدن التي أدلى بها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتداولها الإعلام مساء السبت، بأنها ”تصريحات غير مسؤولة“، مؤكداً أن ”هذه التصريحات لا تنسجم مع روح الديمقراطية والعلاقات التركية الأمريكية“. وكان بايدن قال: "ما أعتقد أننا يجب أن نفعله هو اتباع نهج مختلف تماماً تجاهه الآن، يجب أن ندعم قيادة المعارضة، لدينا طريقة كانت تعمل لفترة من الوقت لدمج السكان الكورد ، الذين أرادوا المشاركة في العملية في برلمانهم، لأنه يتعين علينا التحدث عما نعتقد أنه خطأ بالفعل، عليه أن يدفع الثمن“. وأضاف: ”عليه أن يدفع ثمن ما إذا كنا سنواصل بيع أسلحة معينة له أم لا، لذلك أنا قلق حيال ذلك للغاية، لكني ما زلت أعتقد أنه إذا أردنا الانخراط بشكل مباشر أكثر كما كنت أفعل معهم فيمكننا دعم تلك العناصر من القيادة التركية التي ما تزال موجودة والاستفادة منها بشكل أكبر وتشجيعهم على تولي زمام الأمور وهزيمة أردوغان“. وأكد بايدن أن ذلك ”لن يكون عن طريق الانقلاب ولكن بالعملية الانتخابية“، مكملاً: ”لقد انتهى لقد تم إسقاطه في اسطنبول ولم يعد له شعبية في حزبه“، في إشارة إلى هزيمة حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم في الانتخابات المحلية العام الماضي. وتابع بايدن: ”إذا ماذا نفعل الآن؟ نحن فقط نجلس هناك ونستسلم، إن آخر شيء كنت سأفعله هو التنازل له فيما يتعلق بالكورد، لقد عقدت معه اجتماعين من تلك اللقاءات حول الكورد، لكن لم يتم قمعهم في ذلك الوقت، علينا أن نوضح أنهم إذا كانوا يتطلعون إلى ذلك لأنه في نهاية المطاف“. وشدد بايدن على أن ”تركيا لا تريد الاعتماد على روسيا، لقد تناولوا قضمة من تلك التفاحة منذ وقت طويل، لكن عليهم أن يفهموا أننا لن نستمر في اللعب معهم كما كنا، لذلك أنا قلق للغاية، أنا قلق جداً بشأن مطاراتنا وإمكانية الوصول إليها أيضاً“. وختم قائلاً: ”أعتقد أن الأمر يتطلب الكثير من العمل حتى نتمكن من الاجتماع مع حلفائنا في المنطقة والتعامل مع كيفية عزلنا لأفعاله في المنطقة، لا سيما في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالنفط ومجموعة كاملة من أشياء أخرى تستغرق وقتاً طويلاً للدخول فيها لكن الجواب نعم أنا قلق“.