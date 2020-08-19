الخدمة المدنية تعلن غداً الخميس إجازة رسمية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم غدِ الخميس الموافق 20 أغسطس 2020م، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أول يوم من شهر محرم للعام 1442هـ .
وأشارت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.
وعبرت الوزارة عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية العظيمة .
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