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يزيد بن سلمان - شبوة - إعلان هام من وزارة الخدمه المدنيه بصنعاء أعلنت وزارة الخدمة المدنية التابعة للحوثيين أن غدا الخميس إجازة رسمية بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة لجميع الموظفين في مناطق سيطرتها.

2020 وأوضحت الوزارة في بيان أن الخميس 1 محرم 1442 هجرية الموافق 20 أغسطس الجاري إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية استناداً إلى المادة 3 الفقرة أ من القانون رقم 2 لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطل الرسمية.

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