شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني : يتعرض لطعنة غادرة وخيانة كبرى من أحد قياداته العسكرية في مأرب تعرف عليها؟! ( الاسم + المنصب ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت قوات الجيش الوطني لطعنة غادرة وخيانة كبرى من قبل قائد عسكري كبير في قوات الشرعية بمأرب شرقي اليمن .

جاء ذلك عقب أعلن القيادي البارز في قوات الجيش الوطني حسين مبخوت الثابتي احد قادة مجاميع المقاتلين في جبهة العبدية مأرب انضمامه لقوات الحوثي.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

هل تذكرون الفنانة ’’سمية الخشاب‘‘ شاهدو ظهورها الجديد باطلالة بحرية ابهرت المتابعين .. صورة

مذيعة MBC “لجين عمران“ ترد على متابعة لها تمنت لو أنها كانت في تفجير بيروت

نجل الرئيس الأسبق علي سالم البيض يرفع الرأية البيضاء ويعلنها بكل صراحة ... الزبيدي ضحك على الجنوبيين وطعنهم في ظهورهم وحقق مكاسب شخصية

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

Advertisements

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها

شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وقال مصدر عسكري ان حسين مبخوت ترك موقعه في الحجلة لينشق مع عدد من افراده ويعلن انضمامهم لقوات الحوثي بالنتسيق مع مشرف الحوثي في العبدية المدعو ابو مرسل الثابتي.

واضاف المصدر ان الحوثيين استلموا الموقع وما يحتوي من اسلحة مخزنة كانت وصلت قبل ايام للتعزيز الجيش الوطني في تلك المواقع.

واضاف المصدر أن الحوثيين رحبوا بانشقاق حسين مبخوت، وعبروا عن نيتهم تمكينه في منصب عسكري يليق به.