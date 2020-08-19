شكرا لمتابعة خبر عن قوات الحوثي : تلقي القبض على أمير تنظيم داعش في البيضاء ( الاسم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية أن قوات الحوثي ،تمكنت، من القبض على أمير تنظيم داعش في كمين محكم بمنطقة الظهرة بقيفة شمال محافظة البيضاء .

وقالت المصادر، إن قوات الحوثي ، نصبت كمين محكم لعناصر التنظيم الإرهابي “داعش” في منطقة الظهيرة بمنطقة قيفة مديرية رداع، أثناء عملية فرارهم من مناطق حمة عواجة وحمة لقاح.

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وأشارت المصادر، إلا أن كمين الحوثيين ، أدى إلى القبض على أمير تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” المدعو “سالم حسن الصعيمي” و 40 من عناصر التنظيم.

وكانت جماعة الحوثي ، تمكنت اول امس الإثنين، من السيطرة على مناطق حمة عواجة وحمة لقاح من قبضت العناصر الإرهابية لتنظيم “داعش” في البيضاء .