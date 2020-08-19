شكرا لمتابعة خبر عن بعد مقتل 2 من ابناءه في مأرب .. قبائل قيفة تصدر بيانا ناريا وتطالب العرادة بتسليم القتلة بشكل عاجل وتهدد بالزحف نحو مأرب في حال عدم الاستجابة ( نص البيان ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدانت قبائل قيفة التابعة لمديرية رداع بمحافظة البيضاء العمل الإجرامي الذي ارتكبته قوات الأمن التابعة لمحافظة مأرب بحق اثنين من أبناءها على مدخل مدينة مأرب شرقي اليمن .

ونددت قبائل قيفة في بيان صدر عنها مساء اليوم بالعمل الإجرامي وقطع الطرق المسبلة من قبل قوات الأمن بمأرب وانتهاك حرمة نصرة الملهوف وقيامهم بإحتجاز كلا من محمد علي محمد المنصوري وعارف احمد التيسي عقب وصولهم للنقطة الأمنية الواقعة على مشارف مدينة مأرب حتى منتصف النهار قبل أن تقوم قوة أمنية على طقم عسكري بإطلاق النار عليهما بعد ان رفضا اعتقالهما من قبل تلك القوات .

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واستغربت قبائل قيفة في بيانها الصادر اليوم بأن يكون التعامل مع أبناء القبائل بذلك التصرف الخارج عن أعراف ونواميس القبيلة وأسلافها التي تحترم عابر الطريق وتقدس الضيف وتعلي من شأن الملهوف وطالب النجاة ولو على سبيل أرواحهم ودمائهم ولا تفرط فيمن طلب النصرة أو اللجوء .

واستنكرت قبائل قيفة ذلك الصمت المخزي لقيادة محافظة مأرب وقياداته الأمنية جراء تلك الجريمة البشعة التي وصلت لسفك كرامة من طلب النصرة وقتله في قارعة النهار جهارا بيانا دون رادع أو ضابط لتك التصرفات الهستيرية التي لا تنم عن شيء سوى العودة لزمن الصعاليك وقطاع الطرق ولصوصها .

وطالب البيان الصادر عن قبائل قيفة بسرعة ضبط الجناة من قوات الأمن الخاصة وأفراد النقطة الأمنية وتقديمهم لقبيلة قيفة حتى تجري فيهم العدالة والقصاص العادل والرادع لكل من تسول له نفسه قطع الطرق وامتهان الأعراف والنواميس القبلية أين كان .

ودعت البيان كل رجال قبائل قيفة وكل حامل بندق من أبناء قيفة الأحرار للاستعداد للتحرك نحو مدينة مأرب لإقامة مخيم لأبناء القبيلة في نفس المكان الذي غدر فيه بأبناء قبيلة قيفة حتى يتم تسليم الجناة وإنزال القضاء العادل بهم .