شكرا لمتابعة خبر عن داخلية الحوثيين تتنصر للمستأجرين .. وتوجه بمحاسبة مدارء مراكز الشرطة المتواطئين مع ملاك العقارات ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه وزير الداخلية في حكومة الحوثيين بصنعاء اللواء عبد الكريم الحوثي، بسرعة محاسبة مدراء مراكز الشرطة الذين يتورطون أو يتواطؤون مع ملاك العقارات الذين يسعون لرفع الإيجارات والتعسف بالمستأجرين والمساهمة في مضاعفة قساوة الظروف المعيشية التي تعصف بالمواطنين نتيجة العدوان والحصار الاقتصادي.

وشدد وزير داخلية الحوثيين على مفتش عام الوزارة ، ومدراء أمن العاصمة صنعاء و المحافظات بضرورة تفعيل مركز الشكاوى 189 لاستقبال شكاوى المستأجرين والبت فيها سريعا ومحاسبة من يتقاعس عن التجاوب مع شكاويهم.

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