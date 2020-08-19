شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : آخر مستجدات المعارك بين الجيش والحوثيون في جبهات محافظة مارب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ميدانية، اليوم الأربعاء، عن آخر مستجدات المعارك بين الجيش اليمني المسنود برجال القبائل وجماعة الحوثي في جبهات محافظة مارب.

وأوضحت المصادر لـ المشهد اليمني ، أن أبطال الجيش اطبقوا حصار خانق ونهائي على عناصر جماعة الحوثي في الكساره ومفرق هيلان.

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وأشارت المصادر إلى أن الجيش والقبائل سيطروا على تبتي الشايف في صرواح وقطعوا بالنيران طريق إمداد عناصر جماعة الحوثي في جبلي هيلان والمخدرة من جهة صرواح.

ونوهت المصادر بأن قبيلة مراد اغتنمت عتاد كتيبة حوثية وأسرت ١٧ من عناصرها.

و أمس الثلاثاء، استسلمت كتيبة حوثية لقبائل الجدعان بعتادها.

ولقي أكثر من 72 قتيلا من قيادات جماعة الحوثي، مصارعهم خلال أسبوع في مختلف جبهات القتال. وكان رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، عبدالسلام محمد، قال إن الجديد في هجوم الحوثي على مأرب ليس عدد القتلى ولا الأسرى.

وأكد في نشر على صفحته بالفيسبوك، على أنه وبالرغم أن الحوثي لأول مرة يخسر مثل هذه الخسائر، لكن الجديد أن تحركاته مرصودة أمنيًا وسلاحه الذي يرسله مع مقاتليه يستلمه الجيش الوطني والمقاومة.‬

وتابع: “‫لأول مرة يكون الحوثي كريما مع خصومه الى درجة أنه أرسل لهم دبابات ومدرعات وأطقم بذخيرتها.

وتواصل قوات الجيش مسنودين بالمقاومة التقدم في مختلف جبهات مارب والجوف والبيضاء ونهم شرقي العاصمة صنعاء، وسط معارك عنيفة تتكبد فيها جماعة الحوثيعشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات ميدانية.