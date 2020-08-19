شكرا لمتابعة خبر عن شاهد حقيقة سيطرة الحوثيون على 1000 كيلو متر مربع في البيضاء.. الجيش والحكومة يكشفان الحقيقة والتحالف يعلق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، ادعاءات جماعة الحوثي بشأن سيطرتها على 1000 كيلو متر مربع في عملية عسكرية أطلقتها في مديرية ولد ربيع ومحيطها التابعة لمحافظة البيضاء، بحسب ما نقلت عنه قناة العربية.

كما نقلت القناة ،عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي قوله: إن ميلشيا الحوثي تحاول إعادة صياغة هويتها في مديرية البيضاء عبر عمليات التضليل لرفع المعنويات لعناصرها على عكس طبيعة العمليات العسكرية.

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*مسرحية مفضوحة

وفي تصريح آخر للناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي، قال أن حديث جماعة الحوثي عن خوضها معارك في مناطق سيطرتها بمحافظة البيضاء مع تنظيم القاعدة وداعش والإدعاء بأن هذه المناطق كانت تحت سيطرة الحكومة الشرعية مسرحية مفضوحة لن يصدقها أحد.

وأضاف مجلي، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن محاولة جماعة الحوثي نفي علاقتها مع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش والقاعدة وتسويق نفسها لدى المجتمع الدولي بأنها تحارب الإرهاب، محاولة يائسة فالشعب اليمني والعالم أجمع يدرك حقيقتها الدموية ومشروعها الإرهابي العابر للحدود.

وقال "إن هذه المسرحية الهزلية لا يمكن أن تخفي أن جماعة الحوثي اتفقت مع داعش والقاعدة لمساندتها في قتال ونهب القبائل في المناطق الخاضعة لسيطرته، وسبق وأن أطلقت مليشيا الحوثي العديد من العناصر الإرهابية من السجون التي سيطرت عليها بعد انقلابها على الشرعية الدستورية والإجماع الوطني، وما المسرحية الأخيرة التي زعمت جماعة الحوثيسيطرتها على منطقة يكلا ومنطقة التيوس والتي تقع في إطار سيطرتهم أصلاً إلا واحدة من أوجه التعاون وتكامل الأدوار بين هذه التنظيمات الإرهابية".

وأشار ناطق القوات المسلحة، إلى أن جماعة الحوثي بعد أن تلقت هزائم متوالية على أطراف مارب طوال الخمسة الأشهر الماضية لجأت للبحث عن انتصارات وهمية واختلاق معارك هزلية في مناطق سيطرتها بمديرية ردمان بمحافظة البيضاء، في محاولة منها لرفع معنويات مقاتليها المنهارة والتغطية على جرائمها الإرهابية بحق اليمنيين.

وأكد العميد مجلي، أن أبناء الشعب اليمني وبالأخص المواطنين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي يدركون الخدع والأكاذيب التي تروّجها جماعة الحوثي والتي تسعى من ورائها للتغرير بأبناء بعض القبائل والزج بهم إلى محارق الموت.

وأشاد ببطولات الجيش الوطني ورجال القبائل الشرفاء في مواجهة جماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية الأخرى في مختلف الميادين والجبهات، مثمنًا الدعم والإسناد الذي يضطلع به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لتطهير اليمن من أدوات إيران وأذرعها الإرهابية وإعادة الأمن والإستقرار لليمن والمنطقة.

*نفي الحكومة

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي نفى مزاعمجماعة الحوثي عن تحقيق انتصارات في محافظة البيضاء.

وأكد أن الجيش الوطني وبدعم من التحالف ماض في التصدي للجماعة الحوثي، وكافة التنظيمات الإرهابية، وهزيمة كل مخططات تحويل اليمن إلى منصة لتهديد السلام الإقليمي، وأمن جيرانه.

وسخر بادي، بحسب ما نقلت عنه وكالة سبأ الرسمية، من أكاذيب جماعة الحوثي وزعمها تحقيق انتصارات بمحافظة البيضاء.

وقال: "إن بيان ما يسمى الناطق الرسمي جماعة الحوثيالذي زعم فيه تحقيق انتصارات بمديرية ولد ربيع والمناطق المجاورة لها بالبيضاء، امتداد لأكاذيب جماعة الحوثي التي تمارس التضييق على الشعب اليمني في مناطق سيطرتها في لقمة عيشهم وغذائهم، وتسعى لإلهائهم عن الكوارث والمآسي التي تسببت بها خلال ستة أعوام من الانقلاب.

وأوضح أن جماعة الحوثي تسعى عبر اختلاق انتصارات مزيفة ووهمية إلى رفع معنويات أنصارها بعد الضربات التي تلقتها مؤخرا في جبهات مأرب، والجوف، ونهم.

وأشار إلى وجود تنسيق متكامل بين جماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية وخاصة القاعدة وداعش؛ كاشفا عن إطلاق جماعة الحوثيعددا من القيادات والعناصر الإرهابية من سجونها خلال المرحلة الماضية؛ مؤكدا أنه سيتم الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع قريبا.

ولفت إلى أن هذا التنسيق بدأ قبل سنوات، وازدادت وتيرته في الآونة الأخيرة، بعد تضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية، وملاحقتها ومقتل العديد من قياداتها، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تسعى من خلال التحالف مع هذه التنظيمات لإلحاق الأذى باليمن وجيرانه بعد فشلها في تحقيق أي نتائج من الهجمات التي تشنها عبر المسيرات المفخخة والصواريخ البالستية على مدينة مأرب وكذلك على مدن وأهداف مدنيه داخل أراضي السعودية.