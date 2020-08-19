شكرا لمتابعة خبر عن الخدمة المدنية تعلن غدا الخميس اجازة رسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في الحكومة الشرعية يوم غدِ الخميس الموافق 20 أغسطس 2020م، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أول يوم من شهر محرم للعام 1442هـ .

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية .

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وعبرت الوزارة عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية العظيمة.