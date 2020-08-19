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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. شقيق الطبيب اليمني "المصلوب من القاعدة" يكشف تفاصيل جديدة.. زوجته كلمة السر في إعدامه بهذه الصورة البشعة!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ame width="328" height="214" src=" " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> كشف شقيق الطبيب اليمني المصلوب "مظهر اليوسفي" تفاصيل جديدة عن واقعة صلبه، موضحاً أن زوجته كلمة السر في إعدامه بهذه الصورة البشعة! ومؤكداً أن اعترافات أخيه تمت تحت تهديد وتعذيب عناصر القاعدة، والتي أقدمت لاحقاً على إعدامه وصلبه في محافظة البيضاء اليمنية.

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