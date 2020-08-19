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عدن - ياسمين التهامي - قناة المسيرة الحوثية تعلن خبراً صادماً للمليشيا .. وسط مشهدٍ يطفو على السطح حزناً نتيجة هذه الخسارة الكبرى ( صورة )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت قناة المسيرة الحوثية نقلاً عن مصادر مطلعة عن خسارة أبرز اعلاميها الذي لقى مصرعه اليوم في جبهة قانية - ما هلية على حدود محافظتي البيضاء ومارب . وذكرت المصادر أن مراسل قناة المسيرة الحوثية والناطقة باسم المليشيا، المدعو أصيل فؤاد الشرعي، كان من أبرز من يروج لمشاريعهم الوهمية الكاذبة وانتصاراتهم المزيفة. ونوهت المصادر بأن أصيل لقي مصرعه من ضمن عشرات القتلى بصفوف المليشيا الحوثية في معارك أمس، التي خسرت الكثير من آلياتها وجنودها، وشكلت صاعقة هزت كيان الانقلابيين. وتنسب مقولة "شردو شردو " الى الصريع الشرعي، لكنه هذه المرة وجد أمامه أسود لا تشرد. ولقي أكثر من 72 قتيلا من قيادات المليشيا المدعومة من إيران، مصارعهم خلال أسبوع في مختلف جبهات القتال.

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