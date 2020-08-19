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عدن - ياسمين التهامي - شاهد أول عاصمة خليجية تشهد مظاهرة رافضة للتطبيع مع إسرائيل وتصف موقف الإمارات بـ "الخيانة" (فيديو)
ودائما ما يتخذ البرلمان الكويتي موقفا مساندا للقضية الفلسطينية، ورافضا للتطبيع وصفقة القرن.
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