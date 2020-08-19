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عدن - ياسمين التهامي - شاهد أول عاصمة خليجية تشهد مظاهرة رافضة للتطبيع مع إسرائيل وتصف موقف الإمارات بـ "الخيانة" (فيديو)

كأول دولة خليجية.. نظم ناشطون كويتيون وقفة أمام السفارة الفلسطينية في الكويت، رفضا لتطبيع الإمارات مع الاحتلال الإسرائيلي. ورفع ناشطون لافتات كتبت عليها عبارات ضد التطبيع، مع تأكيد أن أي تطبيع مع الاحتلال "خيانة". وأكد المشاركون في الوقفة على رفضهم أي تنازل عربي عن الحقوق الفلسطينية، والانجرار خلف الخداع الإسرائيلي والأمريكي. وسجلت الكويت مواقف حاسمة ضد التطبيع الإماراتي، عبر نواب في مجلس الأمة، وأحزاب وحراكات عديدة. ودائما ما يتخذ البرلمان الكويتي موقفا مساندا للقضية الفلسطينية، ورافضا للتطبيع وصفقة القرن.

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