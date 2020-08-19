شكرا لقرائتكم خبر عن عمران خان يتحدث لأول مرة عن أنباء وجود خلافات مع السلطات السعودية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عمران خان يتحدث لأول مرة عن أنباء وجود خلافات مع السلطات السعودية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، من التقارير التي تحدث عن وجود خلافات مع السعودية، غداة زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى الرياض. © REUTERS / BANDAR ALGALOUD/SAUDI ROYAL COUR وكالة: مسؤولون كبار يكشفون سبب زيارة قائد الجيش الباكستاني للسعودية وأكد خان، في مقابلة مساء أمس الثلاثاء، مع قناة "دنيا نيوز" التلفزيونية، نقلتها وكالة "رويترز"، أنه "لا توجد خلافات بين بلاده والسعودية"، قائلا: "الشائعات عن تدهور علاقاتنا مع السعودية باطلة تماما". وأضاف "علاقاتنا طيبة جدا. نحن على تواصل دائم". وأدى الخلاف، الناجم عن مطالبات باكستانية للسعودية باتباع نهج أكثر حزما مع الهند بسبب ما تقول إسلام اباد إنها انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها في كشمير، إلى تهديد الدعم المالي السعودي لباكستان. وكان الجيش الباكستاني أعلن أن قائده سافر إلى المملكة يوم الاثنين الماضي في زيارة ليوم واحد كانت تركز بالأساس على المسائل العسكرية، لكن مسؤولين كبارا بالجيش والحكومة قالوا إن "الهدف من الزيارة هو تهدئة الموقف المتأزم الذي قد يلحق ضررا كبيرا بالاحتياطات الأجنبية لباكستان التي تعاني ضائقة مالية". ومنحت السعودية باكستان قرضا قيمته ثلاثة مليارات دولار وتسهيلات ائتمانية لشراء النفط بقيمة 3.2 مليار دولار لمساعدتها على تجاوز أزمة ميزان المدفوعات أواخر عام 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمران خان يتحدث لأول مرة عن أنباء وجود خلافات مع السلطات السعودية ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.