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عدن - ياسمين التهامي - مصير غامض للرئيس المخلوع ومظاهرات مرتقبة لدعم الانقلاب العسكري !

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جديد اب برس

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زال مصير رئيس مالي المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا وعدد من أعضاء الحكومة ورئيس البرلمان مجهولا، عقب نقلهم إلى قاعدة كاتي العسكرية شمال العاصمة. وباستثناء كيتا الذي ظهر في تسجيل مقتضب يعلن فيه استقالته "حقنا للدماء" لم تظهر أية معلومات عن مصير باقي المعتقلين ومن بينهم وزيرا الخارجية والمالية ومدير الأمن العام وبعض كبار الضباط والمسؤولين في الرئاسة. نواكشوط- سبوتنيك. وتوقع سياسيون تحدثوا لوكالة "سبوتنيك"، ألا يتعرض قادة الانقلاب بسوء للرئيس المخلوع كيتا، بالنظر لسرعة استجابته لمطالبهم بتسليم نفسه ثم الاستقالة لاحقا. الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY غوتيريش يدين التمرد في مالي ويطالب بالإفراج عن الرئيس وبحسب هؤلاء السياسيين سيلقى الرئيس كيتا نفس مصير الرئيسين السابقين الذين تم إبعادهما عن السلطة من دون تصفيتهما كما يحدث في دول أفريقية أخرى، فالرئيس السابق أمادو تونامي توري الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2012 تم نفيه إلى السينغال والأسبق موسى تراوري الذي أطيح به عام 1991 تمت تبرئته من جميع التهم. وبدت العاصمة باماكو شبه خالية بعد يوم صاخب، فيما أغلقت الإدارات العامة والمصارف والممثليات الديبلوماسية أبوابها اليوم الأربعاء، ودعا "حراك 5 يونيو" الذي برز على الساحة السياسية مؤخرا بمعارضته الشديدة لنظام الرئيس كيتا، الماليين إلى الخروج في مظاهرات حاشدة ابتهاجا بالانقلاب على كيتا. ودعا قادة التمرد العسكري جميع الماليين إلى المشاركة في المرحلة المقبلة، وأكدوا في أول ظهور علني لهم عبر تسجيل مصور تحدث في نائب رئيس أركان القوات الجوية العقيد إسماعيل واجوي، أنهم يريدون "تنظيم انتخابات في غضون فترة زمنية معقولة"، وتسليم السلطة للمدنيين، وأعلنوا "لسنا حريصين على السلطة ولكننا حريصون على استقرار البلاد" قبل أن يحددوا أنه سيتم تنفيذ "انتقال سياسي مدني" تتمثل مهمته في تنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية. ولم يعلن قادة الانقلاب عن جدول زمني لعملية الانتقال الديمقراطي، لكنهم أكدوا أن "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي أسسوها ستحترم الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة المالية ومن بينها اتفاق السلم والمصالحة الذي انهى الاقتتال بين القوات الحكومية والمطالبين بالاستقلال شمال مالي. ودعو حركات أزواد التي تطالب باستقلال شمال مالي للانضمام إليهم وتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الموقع عام 2015.