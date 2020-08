شكرا لقرائتكم خبر عن ناسا" ترصد كوكبا يقترب من الأرض ويحقق رقما قياسيا ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناسا" ترصد كوكبا يقترب من الأرض ويحقق رقما قياسيا !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

وكالة "ناسا" كوكبا صغيرا بحجم سيارة دفع رباعي، يمر على مسافة قريبة من كوكب الأرض. وبحسب وكالة "ناسا" سجل الكوكب الصغير رقما قياسيا لأقرب كوكب يقترب من الأرض دون أن يحدث أضرارا للأرض، حيث مر على مسافة 2950 كم فوق جنوب المحيط الهندي يوم الأحد الماضي. وقال بول شوداس، مدير مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في ناسا: "من الرائع أن نرى كوكبا صغيرا يقترب إلى هذا الحد، نظرا لأنه يمكننا أن نرى الجاذبية الأرضية تحيده بشكل كبير عن مساره". LOOK: An asteroid the size of an SUV passed 1,830 miles (2,950 kilometers) above Earth, the closest asteroid ever observed passing by our planet, NASA said. ????: NASA/JPL-Caltech pic.twitter.com/pLkNu9p76Q — Inquirer (@inquirerdotnet) August 19, 2020 وأضاف شوداس "حساباتنا تظهر أن هذا الكويكب دار 45 درجة أو نحو ذلك، بينما كان يتأرجح قرب كوكبنا"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأوضحت "ناسا" أن الكويكب "كيو جي 2020" يبلغ قطره ما بين 3 و6 أمتار، مما يجعله صغيرا للغاية، طبقا لمعايير الكويكبات. وتقترب صخور فضائية بهذا الحجم من الأرض عدة مرات سنويا، لكن القليل منها يمكن رصده بسبب حجمها وسرعتها.