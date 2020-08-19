شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان: لن نرضخ لمن يحاولون تقسيم بلادنا ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا لن ترضح لمن يحاولون تقسيمها من خلال معاهدة "سيفر" جديدة. جاء ذلك في عدة تصريحات لأردوغان، اليوم الأربعاء، نقلتها قناة "تي آر تي" التركية. وتابع أردوغان: "نضال تركيا على جبهات عدة بدءا من شرق المتوسط وحتى ليبيا ليس كفاحا من أجل الحقوق فحسب وإنما من أجل المستقبل أيضا". وتابع: "تركيا مصممة على صون حقوقها في شرق المتوسط و"الوطن الأزرق" حتى النهاية"، مضيفا: "سنعلن يوم الجمعة المقبل بشرى للشعب التركي، نحن نعيش الحلم حاليا، هذه البشرى ستفتح عهدا جديدا لتركيا". وقال الرئيس التركي: "على الرغم من بعض المشكلات التي لا تنبع من بلدنا، يستعيد الاقتصاد التركي بعض قوة دفعه من قبل جائحة وقال الرئيس التركي: "على الرغم من بعض المشكلات التي لا تنبع من بلدنا، يستعيد الاقتصاد التركي بعض قوة دفعه من قبل جائحة كورونا "، مضيفا: "بالرغم من تسجيل زيادة طفيفة في أعداد المصابين بكورونا أخيرا، إلا أننا لا نزال نسيطر على الوباء".

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