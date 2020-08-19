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عدن - ياسمين التهامي - وزير الخارجية الأمريكي .. فرض عقوبات على إيران قريبا !

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جديد اب برس

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بومبيو، يوم الأربعاء، إن واشنطن تتوقع رد فعل سريع، بتوقيع عقوبات أمريكية على إيران، بعد رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولة واشنطن تمديد حظر توريد الأسلحة على طهران. الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) © AP PHOTO / VAHID SALEMI وسط استعدادات التصويت... ما مصير الاتفاق النووي في حال تم تمديد حظر الأسلحة على إيران؟ وأضاف بومبيو: "ولإعادة فرض العقوبات، ستقدم الولايات المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة بشأن عدم امتثال إيران للاتفاق النووي، على الرغم من انسحاب واشنطن من الاتفاق في عام 2018"، وفقا لوكالة "رويترز". وتسعى الولايات المتحدة جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى. يذكر أن حظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة ضد إيران في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، ستنتهي صلاحيته العام الجاري بموجب البنود التي يتضمنها اتفاق إيران النووي الذي وقعته طهران مع القوى الست الكبرى في جنيف عام 2015. وعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة محادثات، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بشأن اقتراح أمريكي لتمديد حظر توريد السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، ومن المقرر انتهاء هذا الحظر في أكتوبر/ تشرين الأول، بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول كبرى في عام 2015.