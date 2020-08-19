تعز: العشرات ينددون بممارسات "القوات الخاصة" في مدينة التربة

ندد العشرات من أبناء مدينة التربة جنوبي تعز، اليوم الأربعاء، بما وصفوه "الانتهاكات المتكررة والمستمرة لقوات الأمن الخاصة في مديرية الشمايتين.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى المجمع الحكومي بمدينة التربة، للتنديد بالممارسات والانتهاكات ومخالفة النظام والقانون التي أرتكبها أفراد في قوات الأمن الخاصة ضد مواطنين.

وقال بيان الوقفة، إن "قوات الأمن الخاصة انحرفت مؤخراً عن مهامها الرئيسية المتمثلة في حفظ الأمن وحماية المواطنين وحفظ الحقوق العامة والخاصة وباتت تتحرك وفق رغبات نافذين من قادة ومشايخ لابتزاز التجار والمواطنين في النقاط الأمنية".

وأشار إلى واقعة مقتل المواطن "منيف المقطري" مطلع العام الحالي على يد قوات الأمن الخاص في منطقة أديم أثناء مداهمة منزله دون أوامر أو تكاليف قضائية وإنما تلبية لرغبة احد النافذين في المنطقة.

Advertisements

وطالب المحتجون بمحاسبة كل المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المواطنين وسرعة الإفراج عن المواطنين المحتجزين في سجون قوات الأمن الخاص دون مسوغ قانوني.

كما طالب البيان بإرسال ملف قضية مقتل "المقطري" إلى مكتب النائب العام بعدن للفحص والدراسة وذلك لمعرفة الأخطاء الجسيمة والمخالفات المرتكبة بحق القضية.