وفاة العميد فؤاد باسليمان أحد مؤسسي مصلحة خفر السواحل اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

صنعاء - الخليج 365

خسر الوطن أحد القيادات العسكرية الجنوبية المشهود لها بالكفاءة والخبرة وأحد مؤسسي مصلحة قوات خفر السواحل في البلد عقب صراع مع المرض في منزله الواقع بالعاصمة صنعاء.



وودع الوطن جثمان العميد فؤاد صالح باسليمان ، وكيل مصلحة خفر السواحل اليمنية ، إلى مثواه الأخير في مقبرة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر عقب الصلاة عليه في جامع التوحيد بصنعاء وسط دموع حزن ودموع لمحبيه وكل الحضور الذين رفعوا أكفهم للسماء والتضرع إلى الله بأن يرحم الفقيد وأن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته.

وشارك في تشييع جثمان العميد باسليمان عدد من الشخصيات العسكرية والأمنية وأصدقاء ومحبي الفقيد الذين عبروا عن تعازيهم بفقدان أحد القيادات العسكرية والأمنية البارزة الذين خدموا الوطن وكان لهم بصمات واضحة في مصلحة قوات خفر السواحل اليمنية سواء في جنوب الوطن وشماله.

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ويعد الفقيد من القيادات المؤسسة لمصلحة خفر السواحل في عدن ، قبل أن يتم نقله إلى العاصمة صنعاء وتعينه وكيلاً للمصلحة على مستوى البلد تقديرا للجهود والكفاءة التي كان يتمتع بها الفقيد في مسيرته العملية.

وبعث رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن/ خالد علي محمد القملي، برقية تعزية ومواساة، إلى الاخ صلاح فؤاد باسليمان، عزاه فيها بوفاة والده العميد فؤاد باسليمان - الوكيل السابق لمصلحة خفر السواحل، وأحد مؤسسي المصلحة.

وعبر اللواء القملي، عن صادق تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم.. سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان