الجوف.. خسائر فادحة في صفوف المليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

الجوف - الخليج 365

تكبدت ميلشيات الحوثي خلال الأيام الماضية خسائر فادحة في المقاتلين خلال المعارك مع القوات الحكومية في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).



ونقل مركز "سبأ الإعلامي" عن مصدر خاص "أنه للمرة الثانية خلال خمسة أيام تغادر 2 سيارات (نوع دينا) مستشفى الحزم (مركز المحافظة) نحو صنعاء محملة بجثث من مقاتلي مليشيات الحوثي في جبهات المحافظة".

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من جهته، أكد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي "أن أبطال الجيش يحققون انتصارات مستمرة على مليشيا الحوثي المتمردة في محافظة الجوف، ويسطرون بطولات عظيمة".

وأضاف في تصريح نقله موقع الجيش "سبتمبر نت"، أن مليشيا الحوثي في محافظة الجوف تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والمواقع، وتعيش في أضعف حالاتها، مؤكدا أن الأيام القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت التي انتظرها أبناء شعبنا اليمن.

ولفت إلى أن أبطال الجيش يتمتعون بمعنويات عالية، وعازمون على المضي قدما في استعادة مؤسسات الدولة وتحرير كل تراب الوطن من المليشيا المتمردة.

وتدور معارك مستمرة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالقبائل من جهة، وميلشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى، في شرق مدينة الحزم، عاصمة المحافظة، في الوقت الذي تحقق فيه قوات الجيش تقدمها في مختلف الجبهات.