مليشيا الحوثي تعاود استهداف منازل المواطنين جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020 الحديدة - الخليج 365 عاودت مليشيات الحوثي الإرهابية استهدافها المتكرر على منازل المواطنين جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة المختلفة.

Advertisements وأفادت محلية في حيس، أن عناصر مليشيا الحوثي أطلقت النار صباح اليوم الأربعاء صوب منازل المواطنين بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والأسلحة القناصة. وأضافت المصادر أن المليشيات عاودت استهداف منازل أخرى بسلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بشكل عنيف ومتواصل. وكثفت المليشيات الحوثية من انتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار ، في تعنت واضح وصريح منها، رافضة الإلتزام بأي من بنود الهدنة، في ظل تخاذل أممي ودولي.

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