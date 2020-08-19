شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع ستة من مليشيا الحوثي جراء غارة للتحالف بكتاف صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل ستة من مليشيا الحوثي، الأربعاء، جراء غارة نفذها طيران التحالف العربي في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، شمال اليمن.



وأفادت مصادر محلية، بمصرع ستة من عناصر مليشيات الحوثي وتدمير دراجة نارية بغارة لطيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في وادي رشاحة بمديرية كتاف.

كما استهدف الطيران بغارتين عربتين للمليشيات إحداهما في الصوح، والأخرى في وادي الفرع بمديرية كتاف_محافظة صعدة.

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