شاب ثلاثيني يقدم على الإنتحار وسط مدينة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

إب - الخليج 365

أقدم شاب ثلاثيني على الإنتحار بمحافظة إب "وسط البلاد" بعد أيام من إنتحار مواطن في إصلاحية السجن المركزي بمدينة إب.



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وقال سكان محليون، إن شابا يدعى "أ ش" أقدم على الإنتحار شنقا، في مقر سكنه، الذي يقطن فيه مع بقية عمال إحدى المحلات التجارية التي يعمل فيها الشاب بمدينة إب.

وبحسب السكان، فإن الشاب بعاني من ظروف إقتصادية صعبة يعتقد أنها تقف خلف عملية الإنتحار.

وينحدر الشاب الذي أقدم على الإنتحار، إلى مديرية جبلة، ويعمل في محل لبيع الملابس في شار العدين وسط مدينة إب.