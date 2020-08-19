استمرار المعارك على امتداد جبهات نهم والمليشيات تتكبد خسائر فادحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

صنعاء - الخليج 365

يخوض أبطال القوات الحكومية مسنودين بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، معارك مستمرة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، على امتداد جبهات مديرية نهم شرق صنعاء، لليوم السادس على التوالي.



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وقال مصدر عسكري وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية نفذت، أكثر من هجوم عسكري على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي على امتداد مسرح العمليات بمديرية نهم.

وأضاف بأن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما استعاد الأبطال عتاد عسكري متنوّع، شمل: عربة bmb ومدرعات وعدد من الأطقم القتالية، وكميات من الأسلحة الخفيفة والذخائر المتنوعة.

ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش تمكنوا خلال الأيام الماضية من تحرير العديد من المواقع والمرتفعات في جبهات صلب ونجد العتق. مؤكداً أن الجاهزية العالية والمعنويات المرتفعة التي يتمتع بها أبطال الجيش والمقاومة وكذا الإسناد المباشر لطيران التحالف ألحق بالمليشيات الكهنوتية خلال المعارك الأخيرة خسائر لا حصر لها سواء في الأرواح أو في العتاد.