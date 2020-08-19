شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المركز الإنساني للحقوق والتنمية يدين جريمة استهداف طفلة من قبل قناص حوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

تعز - الخليج 365

في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين.م17/8/ 2020 تعرضت الطفلة رويدا صالح البالغة من العمر 10 أعوام لإصابة متعمدة في الرأس من قبل قناص جماعة الحوثي، أثناء ذهابها لجلب الماء في حي الروضة، جوار فندق سبأ، في محافظة تعز جنوبي اليمن.

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حيث أدان المركز الإنساني للحقوق والتنمية جريمة استهداف الأطفال ، وحمل المركز جماعة الحوثي المسئولية الكاملة جراء استمرارها المتعمد والمتكرر باستهداف الأطفال والأعيان المدنية تحت أي مبرر، وتعد جريمة استهداف الأطفال فعل مدان في كافة الأعراف والقوانين الدولية، حيث ويصنف مجلس الأمن الدولي هذا الفعل جريمة جسيمة يعاقب فاعلها أيا كان.

وطالب المركز الإنساني للحقوق والتنمية كافة المنظمات الدولية والحقوقية القيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية و إدانة مثل هذه الأفعال العدائية والاستهداف المتكرر للأطفال من منطلق القانون الدولي لحقوق الإنسان.