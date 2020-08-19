اخبار الخليج / اخبار اليمن

المركز الإنساني للحقوق والتنمية يدين جريمة استهداف طفلة من قبل قناص حوثي

0 نشر
تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المركز الإنساني للحقوق والتنمية يدين جريمة استهداف طفلة من قبل قناص حوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

المركز الإنساني للحقوق والتنمية يدين جريمة استهداف طفلة من قبل قناص حوثي

تعز - الخليج 365

 في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين.م17/8/ 2020 تعرضت الطفلة رويدا صالح البالغة من العمر 10 أعوام  لإصابة متعمدة في الرأس من قبل قناص جماعة الحوثي، أثناء ذهابها لجلب الماء في حي الروضة، جوار فندق سبأ، في محافظة تعز جنوبي اليمن.

Advertisements

 

حيث أدان المركز الإنساني للحقوق والتنمية جريمة استهداف الأطفال ، وحمل المركز جماعة الحوثي المسئولية الكاملة جراء استمرارها المتعمد والمتكرر باستهداف الأطفال والأعيان المدنية تحت أي مبرر، وتعد جريمة استهداف الأطفال فعل  مدان في كافة الأعراف والقوانين الدولية، حيث  ويصنف مجلس الأمن الدولي هذا الفعل جريمة جسيمة يعاقب فاعلها أيا كان.

 

وطالب المركز الإنساني للحقوق والتنمية كافة المنظمات الدولية والحقوقية  القيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية و إدانة مثل هذه الأفعال العدائية والاستهداف المتكرر للأطفال من منطلق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المركز الإنساني للحقوق والتنمية يدين جريمة استهداف طفلة من قبل قناص حوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا