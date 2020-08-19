شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخدمة تعلن غداً الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، يوم غدِ الخميس الموافق 20 أغسطس 2020م، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أول يوم من شهر محرم للعام 1442هـ .

Advertisements وأشارت الوزارة في بيان وفقا لوكالة سبأ الشرعية إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية . وعبرت الوزارة عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية العظيمة .

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