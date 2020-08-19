شكرا لقرائتكم خبر عن غداً إجازة رسمية لهذا السبب ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saedعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بحكومة الحوثيين أن غداً الخميس 1 محرم 1442 هجرية الموافق 20 أغسطس الجاري، إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية استناداً إلى المادة 3 الفقرة أ من القانون رقم 2 لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطل الرسمية.

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