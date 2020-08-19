شاهد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الأربعاء 19/8/2020 في عدن وصنعاء.

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الأربعاء 19/8/2020 في عدن وصنعاء. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed -اسعار الصرف في عدن: الشراء: السعودي : 206 الدولار : 784 Advertisements البيع: السعودي :207 الدولار : 790 - اسعار الصرف في صنعاء: الشراء : السعودي : 159-158.5 الدولار : 601-600 البيع: السعودي :159.2-159.4 الدولار :604-605

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