شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة أممية تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت مسؤولة أممية، اليوم الأربعاء، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، جراء نقص تمويل المعونات الإنسانية.

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وقالت السورية "سونيا المسعد" وهي مديرة برامج ميدانية تعمل في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا" في اليمن، إن أهل اليمن سيموتون جوعاً وعطشاً من نقص الخدمات الطبية اللازمة، إن لم تقدم الأموال الكافية لدعمهم.

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وشددت في حوار أجرته معها صحيفة "العربي الجديد" على ضرورة أن يلتفت العالم إلى اليمن والحاجة الماسة التي يعيشها أهله، وهذه نقطة مهمة، فهم يحتاجون إلى الأساسيات للبقاء على قيد الحياة، الوضع فظيع وعلى المجتمع الدولي التحرك قبل فوات الأوان".

وحذرت الأمم المتحدة من أنّ عملية المساعدات الإنسانية في اليمن على وشك الانهيار، فقد شهدت انخفاضاً كبيراً في نسبة المساعدات الإنسانية الأساسية، وكانت الأمم المتحدة تقدم المساعدات الغذائية لـ13 مليون يمني، وبسبب نقص التمويل، ما زال 5 ملايين فقط من هؤلاء يحصلون على حصص غذائية كاملة.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 20 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم قرابة 10 ملايين يعانون من مستويات حادة من الجوع".