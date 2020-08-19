شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: القبض على 3 من أخطر القيادات العسكرية للحوثيين داخل مدينة مأرب وإفشال مخطط كبير لإسقاط المحافظة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة، ان الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب نفذت عملية نوعية، الثلاثاء، وألقت القبض على قيادات عسكرية حوثية في مدينة مأرب.

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وأضافت المصادر، إن الاجهزة الامنية القت القبض على ثلاثة ضباط حوثيين من أخطر عناصر جهاز المخابرات العسكرية الحوثية داخل مدينة مأرب.

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وأشارت الى أن القادة الحوثيين كانو بصحبة زينبيات، يدعون بأنهن عوائل، وقاموا بتغيير هوياتهم ببطائق شخصية وعائلية مزورة للتمويه.

وبحسب مصادر أمنيه، فقد تم إلقاء القبض عليهم بعد وصولهم إلى مدينة ‎مأرب بساعات.

وذكرت المصادر ان الاجهزة الأمنية كانت ترصد تحرك القيادات الحوثية من اللقاء الأخير الذي جمعهم برئيس الاستخبارات الحوثية العسكرية المدعو عبدالرب جرفان "ابو طه" في صنعاء، وقد تم تعقبهم حتى وصولهم إلى مأرب.

وتمكنت قوات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية بمأرب من إسقاط مخطط حوثي لإسقاط المحافظة من الداخل، ألقت القبض اكثر من ٣٠٠ عنصر قبل أقل من خمسة أيام بعملية نوعية استهدفت ٦ مجموعات، بمافيها أحد المطاعم الذي كان يتواجد فيه أكثر من ٢٤ عنصر.