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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي" هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في دير الزور !

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جديد اب برس

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مراسل RT في سوريا بأن قاعدة أمريكية شرق دير الزور بسوريا تعرضت لاستهداف مجهول المصدر بالصواريخ. من جانبه، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بسقوط عدة قذائف هاون مجهولة المصدر ظهر الثلاثاء، في محيط القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو للغاز" في ريف دير الزور الشرقي، دون وقوع إصابات.

وأضاف أن القوات الحكومية استهدفت في وقت سابق من اليوم نقاطا تابعة لقوات سوريا الديمقراطية قرب القاعدة الأمريكية في الضفة الشرقية لنهر الفرات جنوب حقل الغاز "كونيكو" في ريف دير الزور دون وقوع خسائر بشرية. المصدر: وكالات