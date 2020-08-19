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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو توزيع ثلج على منازل دبى لتبريد مياه المسابح !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ame width="360" height="202" src=" " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> وسط درجات حرارة الصيف المرتفعة في دبي، تورد شركة إماراتية ألواح ثلج ضخمة إلى منازل سكان دبي الفاخرة كوسيلة لتبريد مياه مسابح خاصة موجودة فيها.

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