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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو.. ثور يطارد رجال الإطفاء في كاليفورنيا !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ame width="360" height="202" src=" " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> طرد ثور هائج فريقا من رجال الإطفاء الذين حاولوا إخماد حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأبعدهم من الموقع. وسجل أحد أفراد الفريق أثناء تواجده فى شاحنة الأطفاء، لحظة هروب رجال الإطفاء من الحيوان الضخم، قائلًا، "يا إلهي" عندما رأى المشهد يتكشف أمامه. المصدر: وكالات

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