شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. يخاطر بحياته لإنقاذ طفل علق رأسه بين قضبان النافذة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. يخاطر بحياته لإنقاذ طفل علق رأسه بين قضبان النافذة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ame width="360" height="202" src=" " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ طفل عمره 6 أعوام علق بين قضبان النافذة في مبنى سكني في مدينة شيامن شرقي الصين، وذلك بفضل رجل شجاع حمل الطفل على كتفيه خلال العملية. ولاحظ أحد الجيران طفلا علق رأسه بين قضبان النافذة في الطابق السادس من مبنى سكني، وصعد على الفور من النافذة ليحمل الطفل على كتفيه وهو يقف على قضبان النافذة في الطابق الخامس، وذلك للحيلولة دون سقوط الطفل. وقطع رجال الإطفاء قضبان النافذة الحديدية على جانبي رأس الطفل بالدقة العالية لتحريره. بعد حوالي ثلاث دقائق تم إنقاذ الطفل بنجاح ولم يصب بجروح خطيرة. المصدر: وكالات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. يخاطر بحياته لإنقاذ طفل علق رأسه بين قضبان النافذة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.