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عدن - ياسمين التهامي - أردوغان: لا يمكن لأي قوة استعمارية حرمان بلادنا من مصادر النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يمكن لأي قوة استعمارية حرمان بلاده من مصادر النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط. وأضاف أردوغان في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "مثلما مزقنا اتفاقية "سيفر" قبل قرن، لن نرضخ لاتفاقية مشابهة يسعون لفرضها علينا شرق المتوسط". وشدد أردوغان على أن تركيا مصممة على صون حقوقها في شرق المتوسط و"الوطن الأزرق" حتى النهاية. واعتبر الرئيس التركي أن نضال تركيا على جبهات عدة بدءا من شرق المتوسط وحتى ليبيا ليس كفاحا من أجل الحقوق فحسب وإنما من أجل المستقبل أيضا. المصدر: الأناضول

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