شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يؤكد للملك سلمان تطلع السلطنة لتعزيز العلاقات مع السعودية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سلطان عمان يؤكد للملك سلمان تطلع السلطنة لتعزيز العلاقات مع السعودية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا اليوم، مع السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان. الرئيسية أخبار العالم العربي سلطان عمان يؤكد للملك سلمان تطلع السلطنة لتعزيز العلاقات مع السعودية 19.08.2020 | 11:28 GMT سلطان عمان يؤكد للملك سلمان تطلع السلطنة لتعزيز العلاقات مع السعودية Reuters أجرى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا اليوم، مع السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان. إقرأ المزيد أسباب وتداعيات إبعاد بن علوي عن وزارة الخارجية العمانية ونوه الملك سلمان، خلال الاتصال "بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، متمنيا لجلالته التوفيق في خدمة مصالح الشعب العماني الشقيق ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار". من جهته، عبر سلطان عمان عن "شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، مؤكدا تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات". يأتي ذلك، بعد تغييرات حكومية أجراه السلطان هيثم أمس الثلاثاء، أبرزها تعيين وزير جديد للخارجية خلفا ليوسف بن علوي المصدر: واس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطان عمان يؤكد للملك سلمان تطلع السلطنة لتعزيز العلاقات مع السعودية ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.