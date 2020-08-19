شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد توقيع اتفاق تجاري بين شركة إماراتية ومجموعة إسرائيلية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد توقيع اتفاق تجاري بين شركة إماراتية ومجموعة إسرائيلية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

شركة استثمار إماراتية اتفاقا تجاريا بشأن أبحاث "كوفيد 19" مع مجموعة إسرائيلية، وذلك بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. ويُنظر إلى الاتفاق، الذي وقع السبت في أبوظبي بين مجموعة تيرا، وهي شركة أبحاث علمية مقرها تل أبيب، والشركة الإماراتية أيبكس، على أنه خطوة أولى لتعزيز التجارة والاقتصاد والشراكات التجارية الفعالة بين البلدين. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) السبت إن أيبكس وقعت "اتفاقية تجارية استراتيجية" مع مجموعة تيرا الإسرائيلية للتعاون في البحث والتطوير المتعلقين بكوفيد 19. ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس إدارة أيبكس، خليفة يوسف خوري، قوله إن الصفقة "تعتبر أول عمل تجاري يفتتح التجارة والاقتصاد والشراكات الفعالة بين قطاعي الأعمال الإماراتي والإسرائيلي لخدمة الإنسانية من خلال تعزيز البحوث والدراسات حول فيروس كورونا المستجد". وتم توقيع الاتفاق في مؤتمر صحفي في أبوظبي، بعد إعلان إسرائيل والإمارات العربية المتحدة عن اتفاق يوم الخميس سيؤدي إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال البلدان الخميس في بيان مشترك إن "الإمارات وإسرائيل ستوسعان على الفور التعاون فيما يتعلق بعلاج وتطوير لقاح لفيروس كورونا". وساعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في التوسط من أجل التوصل للاتفاق، الذي وافقت إسرائيل بموجبه على تعليق ضمها المزمع لمناطق في الضفة الغربية المحتلة. وقال البيان المشترك إن وفدين من إسرائيل والإمارات سيلتقيان في الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات بشأن الاستثمار والسياحة والرحلات المباشرة والأمن والاتصالات وقضايا أخرى. وقالت الإمارات في يوليو/تموز إن شركتين خاصتين من الإمارات وشركتين إسرائيليتين ستعملان معًا في مشاريع طبية، بما في ذلك مشاريع لمكافحة فيروس كورونا. وحظي الاعلان عن تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل بترحيب وسط المجتمع الدولي، بينما قوبل بمعارضة من الفلسطينيين وإيران وتركيا.