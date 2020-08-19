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عدن - ياسمين التهامي - أول مسؤول سعودي يعلق على التطبيع بين إسرائيل والإمارات... فيديو

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements المستشار في الديوان الملكي السعودي، والمرشح لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، محمد بن مزيد التويجري، على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، ليكون أول مسؤول سعودي يعلق على هذا الاتفاق. ورد التويجري على سؤال حول القضية خلال حديث عبر الانترنت، نقله موقع "إرم" الإماراتي، ووصف الخطوة، بأنها "قرار سيادي إماراتي"، مشددا في الوقت ذاته، على أن المملكة العربية السعودية، تقف وراء مبادرة عام 2002، التي دعت إلى تطبيع العلاقات فقط، بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967، وطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة". كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".

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