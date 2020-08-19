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عدن - ياسمين التهامي - الزفاف انتهى سريعا"... أب وأبناؤه يلقون مياه نار على الضيوف !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ى فرح (زفاف) في إحدى مناطق القاهرة الكبرى بحادث مأساوي نتيجة لخلافات الجيرة التي دفعت أبا وأبناءه الثلاثة إلى إلقاء مادة كاوية (ماء نار) على الضيوف. وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية قام رجل وأبناؤه بإلقاء ماء النار على حفل عرس في الشارع بسبب خلافات الجيرة، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بحروق جرى نقلهم إلى المستشفى وألقى القبض على المتهمين. نيجيريا © AP PHOTO / GBENGA OLAMIKAN "حفل زفاف يتحول لمأتم"... مقتل 18 شخصا على يد مسلحين في نيجيريا وماء النار (aqua fortis) يعرف بأنه الماء القوي أو الشديد هو مصطلح كان يستخدم للإشارة إلى حمض النتريك HNO3، ويستخدم في إذابة الفضة ومعادن أخرى. وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة بالمنطقة تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة في حفل عرس ووجود مصابين. وبعد الانتقال إلى مكان الواقعة تبين أنه أثناء قيام أحد الأشخاص بإقامة حفل عرس لابنته، ألقى شخص وأبناؤه الثلاثة "مياه نار" على المعازيم بواسطة "جردل"، بسبب خلافات جيرة بينهم، وتحول الفرح إلى صراخ بعدما أصيب 9 أشخاص من المدعوين إلى الزفاف. وبحسب الصحيفة أمرت النيابة العامة بشبرا الخيمة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لهم تهمة الشروع في القتل.

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