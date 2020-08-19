شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل العثور على جثة فتاة بعد ساعات من العثور على جثة شقيقها في إب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصادر محلية، اليوم الأثنين، بأنه تم العثور على جثة زوجة مغترب يمني بعد ساعات من خنق شقيقها وإلقاء القبض على متهمين، بمحافظة إب.

وذكرت المصادر، أن رجال البحث الجنائي عثروا فجر اليوم على جثة رعد الزنداني ١٢ عام وأخته هنادي الزنداني ١٧ عام بعد قتلهما، و تمكنوا من القبض على المشتبه بهم والبدء بكشف خيوط الجريمة.

ونوهت المصادر بأنه تم إيداع المتهمين بالسجن لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

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واختفت الشابة هنادي وشقيقها الطفل رعد منذ عصر السبت الماضي، عقب زيارة الأخير لأخته في بيت أسرة زوجها بمنطقة الأكمة، بناء على طلب من أبيه؛ وفقا لمصادر محلية.

ولفتت المصادر إلى أن والدهما، ويدعى عبده عبدالله الزنداني، تلقى في وقت سابق اتصالا من ابنته، التي تزوجت السنة الماضية، تطالبه بإعادتها إلى منزله بسبب خلافات نشبت بينها وبين أم وشقيقة زوجها المغترب في السعودية.

وأوضحت المصادر أن الأب أرسل نجله رعد لإعادة شقيقته نيابة عنه، ثم أُعلن اختفاءهما السبت، قبل أن يُعثر على جثتيهما في جريمة ضمن سلسلة جرائم مروعة ترتكب تشهدها المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

ورعد وهنادي عبده الزنداني من قرية المشاعبة بعزلة ميتم بمديرية السبرة التي تبعد نحو 18 كيلو مترا جنوب شرق مدينة إب.