الهلال الإماراتي يدشن حملة الرش الضبابي الرابعة بالمخا في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

تعز - الخليج 365

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق السلطة المحلية و مكتبي الصحة والزراعة في مديرية المخا بمحافظة تعز حملة الرش الضبابي الرابعة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة الأوبئة في الساحل الغربي اليمني.



وذكر عيبان المخاوي مسؤول النظافة والصحة البيئية بالهلال الاحمر في الساحل الغربي أن الحملة تأتي تلبية لنداء استغاثة من السلطة المحلية، وتستهدف القضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأوبئة الفتاكة كالملاريا وحمى الضنك والمكرفس وكذا صد الفيروس الناقل لمرض كورونا الذي اجتاح العالم.

Advertisements

من جهته أوضح الآنسي زيد امين عام المجلس المحلي بالمديرية خلال التدشين، عن وضع خطة مجدولة للحملة تنفذها فرق متخصصة على مدى عشرة أيام وتشمل مدينة المخا ومختلف عزل وقرى المديرية..

ونقل الآنسي تحيات وشكر السلطة المحلية وأهالي المخا كافة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتواصل مساعداتها بسخاء للشعب اليمني في كل المجالات عبر ذراعها الإنسانية ممثلة بهيئة الهلال الأحمر ، وما هذه الحملة الا واحدة من عدة حملات سبقتها بفضل الله ثم بفضل جهود القائمين في الهلال الاحمر الاماراتي، وان دعم الإمارات متواصل ودون انقطاع.

وفي السياق أكد الشيخ عبدالله السراجي شيخ مشائخ المخا أهمية الحملة والتي تأتي في سياق الجهود المبذولة من قبل الهلال الأحمر الإماراتي لمكافحة والقضاء على حمى الضنك والحميات الأخرى التي عادت للإنتشار مع موسم هطول الأمطار، مؤكدا أهمية تظافر جهود جميع الجهات المختصة والمواطنين ، لإنجاح الحملة في القضاء على نواقل الحميات والوصول إلى كل المواقع الموبؤة في عموم المديرية ليتمتع الاهالي ببيئة صحية خالية من البعوض ونواقل الامراض