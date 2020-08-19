شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيون يسيطرون على مركز مديرية ماهلية بمأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطر مقاتلو جماعة الحوثي اليوم الاربعاء على مركز مديرية مأهلية في محافظة مارب. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وذكرت مصادر قبلية ان مسلحو الحوثي دخلوا المديرية وسيطروا على مركزها عقب معارك محدودة في اطرافها. وتشن المليشيات حربا عنيفة منذ ايام لاسقاط باقي مديريات المحافظة وسط مقاومة كبيرة لرجال القبائل عقب هروب الجيش .

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