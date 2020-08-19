شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي يكشف ما هو الجديد في هجوم الحوثي على مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، عبدالسلام محمد، إن الجديد في هجوم الحوثي على مأرب ليس عدد القتلى ولا الأسرى. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وأضاف في منشور له على "الفيسبوك": "رغم أن الحوثي لأول مرة يخسر مثل هذه الخسائر، لكن الجديد أن تحركاته مرصودة أمنيًا وسلاحه الذي يرسله مع مقاتليه يستلمه الجيش الوطني والمقاومة".‬ وتابع رئيس مركز أبعاد قائلا: "‫لأول مرة يكون الحوثي كريما مع خصومه الى درجة أنه أرسل لهم دبابات ومدرعات وأطقم بذخيرتها". وتواصل قوات الجيش تقدمها في مختلف جبهات مأرب والجوف والبيضاء ونهم شرقي العاصمة صنعاء، وسط معارك عنيفة تتكبد فيها المليشيا الحوثية عشرات القتلى والجرحى في صفوفها بينهم قيادات ميدانية.

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