شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق للتحالف العربي بعد إعلان الحوثيين السيطرة على 12 معسكراً في البيضاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن جماعة الحوثي تحاول التضليل بشأن محافظة البيضاء. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وأضاف المالكي في تصريحات لقناة العربية أن هناك علاقة وثيقة ومصالح مشتركة تربط الحوثيين وتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء حد قوله. ولفت إلى أن جماعة الحوثي حاولت استغلال وقف إطلاق النار لتحقيق تقدم في معظم الجبهات. وأمس الثلاثاء، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع أن جماعته تمكنت من السيطرةِ على ألف كيلومترٍ مربع في عملية عسكرية أطلقتها في مديرية ولد ربيع ومحيطها التابعة لمحافظة البيضاء، أسفرت عن قتل وجرح وأسر المئات من عناصر ما يسمونهم بتنظيم القاعدة وداعش في المنطقة وتدمير أكثر من اثني عشر معسكرا وتجمعا لهم، فيما وصفته بالإنجاز الكبير،.

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